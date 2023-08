Inter, Pavard continua a lanciare segnali al club nerazzurro: spunta il like all’ufficialità di Sanchez

Pavard insiste per approdare all’Inter e continua con i like tattici sui social, l’ultimo dei quali è arrivato al post che annuncia il ritorno di Sanchez in nerazzurro.

Presto potrebbe sbloccarsi il trasferimento in nerazzurro del difensore francese, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel 2024.

