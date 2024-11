Il direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano si proietta alla sfida ai nerazzurri che si terrà sabato. Sean Sogliano ha parlato del momento dell’Hellas Verona e del futuro di Belahyane al Gran Galà del calcio italiano. “Siamo in un contesto complicato, legato a un periodo di pausa internazionale”. “I nostri stop sono un po’ più difficili da gestire perché abbiamo tanti giocatori che militano in nazionali diverse, quindi molti di loro sono impegnati altrove per le competizioni internazionali. Questo rende più complicato per noi lavorare come gruppo, non è un momento in cui si può lavorare al 100%, ma è una difficoltà che condividiamo con tutte le squadre“. Sui nerazzurri “Sappiamo che per competere contro di loro non basta fare una buona partita: serve dare più del 100% per ottenere un risultato positivo. Faremo del nostro meglio per portare a casa un risultato utile. Calhanoglu in dubbio? L’Inter ha una rosa di […]

