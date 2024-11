Il caso diplomatico scatenatosi dopo l’infortunio subìto in nazionale è solo l’ultima vicenda riguardante il regista a far discutere. Nel mondo del calcio, le vicende che si susseguono fuori dal campo possono avere un impatto significativo quanto quelle dentro. Questo è il caso di Hakan Calhanoglu, il cui percorso nella stagione in corso è stato turbolento, a dir poco. Tra flirt di mercato non concretizzatisi, inchieste giudiziarie e decisioni controverse, il viaggio del centrocampista turco è stato tutto fuorché tranquillo. Tuttosport analizza da vicino le sfide e le vicissitudini che hanno segnato il suo percorso recente. Un’estate di voci La stagione estiva ha visto Calhanoglu al centro di rumours riguardanti un possibile trasferimento: il suo nome è stato accostato al Bayern Monaco. Tuttavia, questa prospettiva si è rapidamente dissolta, rimanendo solo una “bolla di sapone“. In risposta alle voci, lo stesso Calhanoglu ha preso la decisione di fare chiarezza direttamente, […]

Leggi l’articolo completo Il dibattito sulla controversa stagione di Calhanoglu: il turco rischia grosso, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG