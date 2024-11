I nerazzurri stanno già discutendo con altre società di possibili obiettivi in ottica futura. Nel panorama calcistico italiano, l’attenzione si concentra sempre di più sui giovani talenti e sulle strategie dei club per assicurarseli. Due nomi emergenti stanno attirando l’interesse di società di primo piano: parliamo di Nicolò Bertola e Francesco Pio Esposito, entrambi attualmente in forza allo Spezia, il primo in scadenza di contratto e il secondo in prestito dall’Inter. L’interesse Il Bologna sembra aver messo gli occhi su Bertola e Esposito: l’interesse per questi giovani calciatori è confermato dal fatto che un dirigente rossoblù sia andato ad assistere all’ultima gara dell’Italia Under 21. Concorrenza Sul giovane difensore italiano ci sono anche Inter e Torino ma i nerazzurri, essendo in buoni rapporti con i liguri, non vogliono acquistarlo a parametro zero. In tutto ciò a fine stagione l’Inter deve decidere se ricomprare o meno per 12 milioni di euro […]

