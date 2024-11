Il centrocampista non potrà giocare la prossima gara della nazionale turca e forse neanche quella dei nerazzurri. Nell’ambito del calcio internazionale, gli infortuni dei giocatori rappresentano sempre momenti di tensione e preoccupazione, non solo per le squadre di club a cui appartengono, ma anche per le nazionali che li vedono protagonisti. Questo è il caso di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, che durante l’impegno con la Nazionale turca ha subìto un lieve infortunio. La decisione del regista Il suo problema ha destato preoccupazione sia nel club milanese che tra i tifosi. Fortunatamente, le condizioni del giocatore si sono rivelate meno gravi del temuto, al punto che Calhanoglu ha preferito non lasciare il ritiro della sua Nazionale, anche se non potrà essere della partita contro il Montenegro. Questa scelta sottolinea l’attaccamento del giocatore al gruppo e il suo ruolo di leader. Prossimi passi e ritorno in campo Al suo rientro in Italia, […]

Leggi l’articolo completo Caso Calhanoglu: perché l’Inter ha accettato che restasse in Nazionale, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG