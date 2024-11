Il centrocampista degli scaligeri sta continuando a mietere consensi in Serie A. Il mercato si appresta ad accendere le rivalità meneghine con l’Inter e il Milan pronti a contendersi una delle giovani promesse dell’Hellas Verona: Reda Belahyane. Le voci di uno scontro di mercato tra le due squadre non sono più solo sussurri tra gli addetti ai lavori, ma uno scenario sempre più concreto che vede i nerazzurri e rossoneri impegnati in un duello senza esclusione di colpi per assicurarsi le prestazioni del talentuoso regista. Astro nascente Belahyane, con una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre. Come evidenzia Tuttosport, il suo essere un Under 22 aggiunge ulteriore attrattiva visto che, secondo le normative attuali della Serie A, potrebbe essere schierato senza particolari vincoli burocratici, una manovra che potrebbe rivelarsi decisamente vantaggiosa per chi riuscirà ad assicurarselo. Milan in agguato […]

