Il commissario tecnico della nazionale canadese Jesse Marsch si esprime sul ritorno del nerazzurro e sul futuro dell’attaccante del Lille. Jesse Marsch ha parlato a TSN delle condizioni di Tajon Buchanan e non solo. “E’ tornato adesso. Quello he dico sempre è che devi lottare per avere un posto tra i titolari, in ogni gara e in ogni allenamento”. “Devi mostrare il tuo valore in Nazionale e con il club, devi far vedere che sei un grande professionista pronto a tutto. Poi c’è il discorso delle scelte di carriera, del fatto di chiedersi cosa sia meglio fare. Lasciare, restare, guardarsi intorno. C’è anche l’aspetto familiare e finanziario, tutte cose che rientrano nei ragionamenti che fa un giovane calciatore”. Lo scarso minutaggio all’Inter “Io sono il loro primo tifoso, voglio che giochino, che abbiano successo. Io sono entusiasta quando giocano e segnano gol. E’ meglio per noi se giocano tanti minuti, […]

