Era nell’aria da tempo ma poco fa è arrivata l’ufficialità: i nerazzurri hanno rinnovato il contratto del difensore tedesco. L’Inter con un comunicato sul proprio sito ha rivelato che è stato rinnovato fino al 2029 il contratto di Yann Aurel Bisseck; il difensore ai microfoni ufficiali non ha nascosto la sua soddisfazione. “Sento che la Società ha fiducia in me, così come l’allenatore: tutti hanno contribuito per questo rinnovo e sono contenti della mia crescita. Penso che questa firma sia un momento positivo per tutti“. Il primo bilancio “Penso di aver fatto meglio di quello che molti si aspettassero. Credo che non fossero in tanti a conoscere il mio nome prima di arrivare qui, però ho fatto un buon lavoro imparando le tattiche e i metodi del calcio italiano. Anche imparare la lingua è stato utile: penso che finora sia stata un’esperienza piena di soddisfazioni“. La sorpresa “Non mi aspettavo […]

