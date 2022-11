Il Belgio sfida l’Egitto di Salah in preparazione al via di Qatar 2022, il match sarà in diretta streaming su Mola

Belgio ed Egitto sono pronte ad affrontarsi in amichevole, il match sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Mola (QUI il link per la registrazione). La sfida tra le due nazionali si innesta, con Ghana-Svizzera e Bahrain-Serbia, nel programma di tre amichevoli trasmesse in esclusiva italiana dalla piattaforma. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 16 di venerdì 18 novembre al “Jaber Al-Ahmad International Stadium” di Kuwait City.

Quella contro l’Egitto è, per il Belgio, l’ultima occasione di prepararsi per del via di Qatar 2022. I diavoli rossi saranno privi di Romelu Lukaku: l’attaccante dell’Inter è nella lista dei convocati del ct Martinez, ma è alle prese con i problemi fisici che stanno falcidiando la sua stagione. L’altro “italiano” presente nella nazionale belga è il trequartista del Milan Charles De Ketelaere, che in Italia non sta brillando e cerca riscatto ai mondiali. A partire dalla sfida all’Egitto di Mohamed Salah, squadra che non parteciperà ai mondiali ma che darà del filo da torcere ai diavoli rossi. Ai mondiali andrà anche una vecchia conoscenza del nostro calcio: Dries Mertens, ora in forza al Galatasaray, sembra essere l’unico in grado di sostituire Lukaku nel periodo in cui quest’ultimo sarà infortunato. Belgio-Egitto, nonostante sia un’amichevole, promette gol e divertimento. L’ultima partita della nazionale belga prima di Qatar 2022 è in diretta streaming su Mola con la telecronaca di Enrico Zambruno.

L’articolo Belgio-Egitto in diretta streaming su Mola proviene da Calcio News 24.

