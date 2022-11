Sono queste le parole dell’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano che parla alla Bobo TV dove discute del contratto di Dzeko.

Ecco la parole di Antonio Cassano che ha parlato alla Bobo TV dell’Inter ma soprattutto dell’attaccante Edin Dzeko: “È un campione. Poche volte lo dico, ha sempre fatto gol, ha vinto ovunque è andato. Dopo i top al mondo, parlo dei Benzema, Lewandowski, Aguero, c’è lui. E’ un giocatore completo, un regista avanzato, può fare tutto. Può giocare da solo o con tutti. Non c’entra niente con Giroud uno come lui. E’ veramente un campione. Marotta deve andare a casa e fargli il contratto. Continuasse a fare le interviste, il mercato lo fa chi capisce di calcio. Chi va a scoprire i giocatori. Dzeko deve rimanere punto.“

Ventola sempre alla Bobo TV parla così: “La delusione più grande è la Juve. L’Inter ha perso giocatori importanti come Perisic e non si è rinforzata molto se non con Lukaku e Mkitharyan. Alla Juve non concedo le difficoltà, ha inserito Di Maria, Paredes e Kostic nella nuova rosa. L’Inter si è indebolita, la Juve si è rafforzata. Per cui ha fatto peggio.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG