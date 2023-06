Il ct del Belgio, Domenico Tedesco, è intervenuto sull’abbandono di Courtois dal ritiro per la scelta di Lukaku capitano

Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha provato a fare chiarezza sul “terremoto” scaturito dall’addio di Thibaut Courtois dal ritiro della nazionale a causa della decisione di far giocare Romelu Lukaku con la fascia da capitano contro l’Austria. Il tecnico chiarisce come la decisione presa sull’attaccante dell’Inter era stata presa insieme ai diretti interessati.

LE PAROLE –: «Si è parlato di venderlo come un infortunio, ma ho subito interrotto quella conversazione. Riguardava solo la questione del capitano. Vorrei dire sia diverso, ma non posso mentire. Non contro la stampa e non contro i miei giocatori. Cerco sempre di proteggere i giocatori, ma è impossibile in questa situazione. Sono scioccato. Insieme avevamo deciso che Romelu sarebbe stato il capitano contro l’Austria e Thibaut domani contro l’Estonia. Andava bene per tutti, ma dopo la partita Thibaut ha improvvisamente voluto parlarmi e ha detto che sarebbe tornato a casa perché era deluso e si sentiva offeso. Ha preso una decisione difficile. Gli ho detto di stringere i denti per altri due giorni, ma la sua decisione è stata ferma. È davvero un peccato che sia successo».

