L’Inter U15, guidata da Simone Fautario, ha battuto la Juventus per 4 a 0, volando così in Finale che sarà contro l’Empoli

Non è ancora terminata la stagione per l’Inter, almeno per quanto riguarda le giovanili: l’U15 di Simone Fautario ha battuto la Juventus per 4 a 0 in Semifinale. Sabato sera la Finale di campionato contro l’Empoli.

Questo il report che riporta inter.it: «L’Inter U15 cala il poker contro la Juventus e accede alla finalissima del campionato. I ragazzi di Simone Fautario ieri hanno vinto 4-0 nel ritorno della semifinale, dopo il 2-2 dell’andata. Sabato prossimo a Fermo, allo stadio “Bruno Recchioni”, i nerazzurri se la vedranno con l’Empoli in quello che sarà l’ultimo atto della stagione. Fischio d’inizio alle ore 20».

L’articolo L’Inter U15 batte la Juventus 4-0 e vola in Finale del campionato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG