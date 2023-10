L’esterno del Torino Raoul Bellanova commenta così la gara persa ieri contro la sua ex squadra.

Raoul Bellanova alla tv ufficiale del Torino ha detto la sua su Torino-Inter. “La partita è stata equilibrata. Stiamo facendo prestazioni, giocando discretamente. Ma la verità è una sola, abbiamo 9 punti. Veniamo da una serie di sconfitte che ci fanno male, ma dobbiamo cercare di rimboccarci le maniche e andare avanti. Di buono da questa sconfitta prendiamo che abbiamo creato tanto nel primo tempo, tenuto la palla. A inizio secondo ci siamo un po’ abbassati e dato il pallino in mano a loro, cosa che taglia le gambe, loro sono grandi campioni. Dobbiamo tenere le occasioni create, diventare più incisivi negli ultimi metri. Per prendere i tre punti bisogna far gol alla fine“.

“L’infortunio di Schuurs? L’ho visto piangere, è stato davvero brutto. Soprattutto quando è il ginocchio è l’incubo di un calciatore, l’infortunio più brutto. Non dobbiamo farci influenzare dagli infortuni, anche se lui è un grandissimo giocatore, fondamentale per noi ma siamo professioni e non dobbiamo calare di condizione perché sono altrettanto forti gli uomini che entrano dalla panchina, penso che questa non sia una scusa. Per quanto riguarda Vlasic lo spavento è stato grande, si è visto ai Mondiali cosa è successo a Eriksen ma siamo tutti contenti che le cose siano andate bene”.

“Ora dobbiamo andare a Lecce, lavorare, Juric non molla un centimetro e chiederà il meglio in allenamento, ma alla fine siamo noi che andiamo in campo e dobbiamo andare là come questa sera, abbiamo cercato di fare tre punti. E dobbiamo andare a Lecce a farli, ci servono come l’aria“.

