La conduttrice televisiva Ilaria D’Amico ha detto la sua sulla corsa Scudetto.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Ilaria D’Amico che ha parlato così del campionato. “Milan e Inter quando sono in vetta si fanno sempre bene a vicenda, perché si pungolano. Pioli che sembrava essere ripartito dalle fatiche del finale della scorsa stagione sta invece dimostrando di avere ancora la capacità di tirare fuori il meglio dal gruppo; Inzaghi ha disposizione una rosa molto attrezzata e un punto di riferimento come Marotta con cui può fare belle cose”.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Le rivali

“Il pallino al momento lo vedo lì. Aspetto il Napoli che è in un ritardo enorme, ma che l’anno scorso mi aveva riempito gli occhi. Dopo un tecnico come Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno, bisogna trovare la chiave giusta per far sì che il gruppo regali ancora quei frutti maturati nelle stagioni precedenti. Quanto alla Roma, Mourinho somiglia molto all’allenatore che mancava da anni dal punto di vista della capacità di emozionare, ma non so se tutto questo corrisponda a un risultato possibile a livello di scudetto, li vedo spesso fragili. Anche la Lazio di Sarri che l’anno scorso era così solida fa fatica. Mi piace molto Italiano, la sua Fiorentina sta andando bene e lui sta crescendo un passo dopo l’altro per farsi valere con il lavoro, il gioco e la solidità che sa dare alle squadre. Va senza dubbio seguito. Resta il fatto che siamo ancora all’inizio e può succedere di tutto“.

