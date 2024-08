L’esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova, all’Inter 2 stagioni fa in prestito, ha elogiato la sua ex squadra.

Raoul Bellanova si è presentato in conferenza stampa per analizzare Inter-Atalanta di ieri. “Quando vieni a San Siro e prendi autogol dopo 4 minuti, e dopo dieci minuti prendi il secondo, diventa difficile per qualsiasi squadra. La partita si è fatta subito in salita. Sognavo in primis un esordio migliore, è andata così, c’è da rimboccarsi le maniche. L’Inter è la squadra secondo me più forte del campionato. Dobbiamo cercare di fare di più, io in primis. Il mio trasferimento è stato fatto tutto in fretta, ma questa non deve essere una scusa se c’è una partita no. All’inizio c’è sempre un periodo di ambientamento in cui c’è da capire schemi e compagni. Sono sicuro che una volta che riusciremo a trovare le giuste misure riusciremo a ingranare“.

Marcus Thuram

Sui nerazzurri

“L’Inter l’anno scorso ha fatto un campionato incredibile, alla fine è la stessa squadra. Gioca veloce, trova le punte benissimo, non perde mai il pallone gioca nello stretto e con la palla o senza poi diventa difficile”.

Il suo ultimo trasferimento

“Il mio addio al Torino? Penso che sono un calciatore professionista, dopo questo 4-0 i miei pensieri vanno altrove. Cairo ha fatto le sue dichiarazioni, lo devo ringraziare insieme al Torino per tutto quello che mi ha dato. Non sono per niente contento della prestazione che ho fatto. Dovrò amalgamarmi, poi il passato è passato: un calciatore deve pensare al presente“.

