L’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco è molto contento del risultato della gara di ieri contro la formazione di Gasperini.

L’Inter ieri a San Siro ha deliziato i propri tifosi con una vittoria eclatante per 4-0 contro l’Atalanta, una dimostrazione di forza che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel dopo partita, le dichiarazioni di Federico Dimarco a DAZN hanno offerto uno spaccato interessante su ciò che pulsa nel cuore dello spogliatoio nerazzurro, tra rivalità amichevoli e strategie vincenti.

Una vittoria di squadra

Il clima nello spogliatoio nerazzurro emerge come uno degli elementi chiave del successo della squadra. Il laterale rivela un ambiente dove regna un sano spirito di competizione, in cui i giocatori si stimolano e si scherniscono a vicenda, mantenendo alta la tensione e l’attenzione.

Federico Dimarco

Sull’intensità della sua squadra

Peculiare che a stupirsi del ritmo che l’Inter ha messo in campo ieri sera sia lui stesso: “Ero sorpreso anche io in campo nel primo tempo. Un primo tempo, forse uno dei più belli, a ritmo allucinante. Dobbiamo continuare a lavorare così. Con l’Atalanta è difficile perché loro giocano con intensità. Noi abbiamo fatto i primi trenta minuti bene. Poi ci siamo abbassati un po’ e gli abbiamo dato delle occasioni. Ma nel secondo tempo siamo entrati come nel primo e con due gol abbiamo chiuso la gara”.

Maturità e strategia

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall’intervista riguarda la maturità tattica dell’Inter. Stando a quanto riferisce Dimarco, la squadra ha raggiunto un livello di maturità tale da saper “scegliere i momenti” in cui esercitare la pressione; concetto questo ribadito anche da Alessandro Bastoni. Questa capacità di gestire strategicamente le fasi del gioco, adattandosi alle condizioni di forma dei giocatori che rientrano “a scaglioni”, testimonia il livello di pensiero collettivo che guida la squadra.

