L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta con amarezza il 4-0 subìto dalla sua squadra.

In conferenza Gian Piero Gasperini ha parlato del match di ieri contro l’Inter sforzandosi di trovare anche qualcosa di positivo. “L’approccio ai due tempi è stato pesante. Oggi eravamo in difficoltà numerica in difesa. Chiaro che prendere subito un autogol e i due gol nel secondo tempo è stato orribile. In mezzo ho visto dei ragazzi che non hanno mai mollato. Anche nel primo tempo, non ci siamo riusciti. In questo momento dobbiamo guardare che mentalmente i ragazzi hanno tenuto, poi dopo la sosta dobbiamo costruire”.

Sulla squadra di Inzaghi

“L’Inter ha una velocità che a noi dà fastidio quando si presenta davanti, per inserimenti, tecnica, capacità di tiro. Sono cose che hanno reso l’Inter così forte in questo periodo. E noi non sempre siamo riusciti a tenere il campo e creare opportunità. In questi anni è diventato difficile reggere la velocità degli attaccanti dell’Inter. Ederson in questo momento ha bisogno di trovare una buona condizione: è stato fermo tanto, è andato in Copa America con il Brasile, è sempre un giocatore affidabile. Le difficoltà maggiori sono stati i 10 minuti iniziali dei due tempi”.

Marcus Thuram

Qualche nota positiva

“De Ketelaere in panchina Era in panchina, normale che entrasse. Lookman è rientrato ieri. Ho visto cose valide, come Retegui che ha tenuto 90 minuti con buona tenuta mentale, ma anche dei ragazzi come Brescianini, Samardzic… era un modo per conoscerli. Ora il mercato è finito, aiuterà a ritrovare morale”.

Verso il futuro

“Si vede che è una squadra un po’ intaccata nel morale, poi quei due gol sicuramente non l’hanno aiutata. Dopo la sosta finalmente giocheremo in casa, in uno stadio finito dopo 3 trasferte. Da più di 50 giorni girovaghiamo, non c’è stato contatto con i tifosi: i nuovi dovranno anche conoscere Bergamo. Si vive anche di emozioni e attaccamento al territorio. Io dovrò cercare di assemblare questa squadra. Affrontiamo di nuovo la Champions League, ci darà motivazioni forti che spero ci aiutino anche in campionato”.

