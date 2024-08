I nerazzurri hanno conosciuto l’ordine delle gare della massima competizione europea per club.

La UEFA Champions League rappresenta l’apice delle competizioni per club, un teatro dove le migliori squadre d’Europa si confrontano per il titolo più prestigioso. Quest’anno, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare una sfida ardua fin dal suo esordio, trovandosi di fronte il Manchester City guidato da Pep Guardiola. La partita, fissata per il 18 settembre alle ore 21, si preannuncia come un remake appassionante della finale del 2023, promettendo già scintille sin dalle prime fasi del torneo.

Il cammino dell’Inter

Seguiranno incontri altrettanto impegnativi, tra cui lo scontro casalingo contro la Stella Rossa e le trasferte contro gli Young Boys e il Bayer Leverkusen.

Le sfide principali

Tra le partite più rilevanti, spicca ovviamente l’esordio contro il Manchester City, ma anche il confronto diretto con l’Arsenal e la chiusura del girone contro il Monaco a San Siro.

Il calendario completo nel dettaglio

Matchday 1: mercoledì 18 settembre, Manchester City-Inter (ore 21)

Matchday 2: martedì 1 ottobre, Inter-Stella Rossa (ore 21)

Matchday 3: mercoledì 23 ottobre, Young Boys-Inter (ore 21)

Matchday 4: mercoledì 6 novembre, Inter-Arsenal (ore 21)

Matchday 5: martedì 6 novembre, Inter-Lipsia (ore 21)

Matchday 6: martedì 10 dicembre, Bayer Leverkusen-Inter (ore 21)

Matchday 7: mercoledì 22 gennaio, Sparta Praga-Inter (ore 21)

Matchday 8: mercoledì 29 gennaio, Inter-Monaco (ore 21)

