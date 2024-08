Il telecronista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla straordinaria prova della squadra di Simone Inzaghi.

Maurizio Compagnoni ha fornito un approfondimento sulle prestazioni dell’Inter, in particolare sulla netta vittoria per 4-0 contro l’Atalanta di ieri sera. Il commentatore a Sky Sport ha evidenziato non solo la superiorità manifesta nella singola partita, ma anche l’ottima condizione generale della squadra, insieme alle aspettative per la stagione corrente, in particolare riguardo alla Champions League e alla Serie A.

Condizione ottimale

Compagnoni ha lodato l’Inter per l’intesa quasi telepatica tra i giocatori, evidenziando come Inzaghi stia inserendo nuove alternative tattiche senza perdere l’efficacia o la coesione del gruppo. Quest’approccio dinamico e versatile suggerisce un’Inter che non solo mira a difendere con successo il titolo di Serie A, ma è anche determinata a lasciare un segno importante in Champions League questa stagione.

Marcus Thuram

La Thu-La

Il capitano non è ancora al 100% ma il giornalista non si sente di criticarlo: “Ci sta che Lautaro non sia ancora al top dopo la Coppa America e l’affaticamento… Lautaro è una garanzia, se ci mettiamo a discutere lui… lasciamo stare. È solo questione di tempo e Lautaro tornerà a fare gol”. Su Thuram invece Compagnoni si esprime così: “Thuram ancora non è al 100% del suo potenziale per me, fa la prima punta da quando è all’Inter, prima giocava esterno“.

Una vittoria che poteva essere ancora più ampia

La riflessione sulla partita contro l’Atalanta pone in evidenza la fortuna di quest’ultima nel contenere il punteggio a 4-0, con Compagnoni che sottolinea come il risultato avrebbe potuto essere ancora più eclatante in favore dell’Inter.

