Marco Bellinazzo, giornalista, ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Le nuove guerre del calcio”

Marco Bellinazzo, giornalista, ha parlato a margine della presentazione del suo libro “Le nuove guerre del calcio”.

FENOMENO ARABIA – «Siamo in una fase unica, storica, che creerà uno spartiacque fra il calcio che c’era prima e il calcio che verrà. Adesso c’è la tentazione per i club in difficoltà di andare a monetizzare cedendo i propri tesserati. Il rischio però è quello di depauperare i campionati, solo la Premier League regge la concorrenza. Tantissimi giocatori stanno andando nei club che sono di proprietà di PIF, che ha acquisito il 75% dei principali club sauditi. L’obiettivo è quello di creare una lega araba che possa competere con la Premier e competere con Liga e Bundesliga. La UEFA sta monitorando una situazione molto pericolosa e non ci sono le giuste contromisure. Pensiamo al fatto che presto verrà riformato il Fair Play Finanziario: si parla di sostenibilità, dall’altro lato i club arabi vengono a comprare i migliori giocatori. Questo tipo di pericolo merita una risposta diversa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG