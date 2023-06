La Serie A Femminile ha comunicato tutte le date ufficiali della prossima stagione. Ecco i momenti salienti del campionato nel dettaglio.

La Serie A eBay inizierà 16 settembre 2023 con termine il 19 maggio 2024. La Serie B avrà invece inizio il 17 settembre 2023 e termine 19 maggio 2024. Per la Primavera 1 inizio fissato per il 17 settembre 2023, come anche per la Primavera 2.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG