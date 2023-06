Alba Silva, moglie di Sergio Rico, ha parlato delle condizioni fisiche di suo marito dopo la tragica caduta da cavallo

PAROLE – «Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa chi siamo, non ha problemi di memoria. Speriamo possa uscire dalla terapia intensiva il prima possibile, ma i dottori devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. C’è fiducia. Sergio sa cosa gli è successo? Non credo, ma dovremo aspettare che possa davvero esprimersi. Stiamo solo cercando, per ora, di farlo stare bene, tranquillo».

