Bellingham incanta Del Piero: «Come si può definire uno così? Complimenti a lui e Ancelotti». L’ex Juve esalta il giovane

Il gol e la prestazione di Bellingham contro il Napoli hanno incantato anche Del Piero. L’ex leggenda della Juve, a Sky Sport, ha esaltato il giovane campione del Real Madrid.

DEL PIERO SU BELLINGHAM – «Come puoi definire uno forte fisicamente, bravo coi piedi, di grandissima personalità che spesso e volentieri fa gol giocando da centrocampista Non so, ma questo è forte in tutte le zone del campo, con e senza palla, fa male quando si inserisce. Per uno giovane entrare con questa personalità al Real Madrid e fare bene dal primo giorno in cui ha messo piede non è da sottovalutare. A tutti serve un periodo di ambientamento, lui invece è partito subito alla grande. Non sostituisce Benzema, ma è una soluzione al fatto che il Real non ha Benzema. Anlceotti è bravo a togliere pressione ai giocatori e farli esperimere al meglio da subito. Complimenti a lui e a Bellingham».

