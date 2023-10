Biglietti Juve Napoli e Juve Roma: info e dettagli per l’acquisto dei tagliandi per i due big match allo Stadium

La Juve attraverso il suo sito ha comunicato info e dettagli per l’acquisto dei biglietti per i big match in programma allo Stadium contro Napoli e Roma.

IL COMUNICATO – «Bianconeri, segnatevi queste due date sul vostro calendario: 8 e 30 dicembre 2023.

Saranno rispettivamente un venerdì – per la precisione il venerdì dell’Immacolata – e un sabato ed entrambe le partite si giocheranno alle ore 20:45 e coincideranno con due big match, rispettivamente contro Napoli e Roma.

Due sfide da vivere insieme, da vicino, con voi al nostro fianco.

Ecco le fasi di vendita!

JUVENTUS-NAPOLI, LE FASI DI VENDITA

MEMBER: dalle ore 10:00 del 5 ottobre, fino alle ore 9:59 del 23 ottobre, solo i Member potranno acquistare il proprio biglietto in anticipo e al miglior prezzo (DIVENTA ORA un nuovo member)

dalle ore 10:00 del 5 ottobre, fino alle ore 9:59 del 23 ottobre, solo i Member potranno acquistare il proprio biglietto in anticipo e al miglior prezzo (DIVENTA ORA un nuovo member) ABBONATI FULL: dalle ore 10:00 del 23 ottobre, fino alle ore 9:59 del 2 novembre, gli abbonati FULL avranno la possibilità di acquistare 3 biglietti per i propri amici bianconeri, ad un prezzo speciale. Le modalità di acquisto verranno comunicate il 23 ottobre via mail.

dalle ore 10:00 del 23 ottobre, fino alle ore 9:59 del 2 novembre, gli abbonati FULL avranno la possibilità di acquistare 3 biglietti per i propri amici bianconeri, ad un prezzo speciale. Le modalità di acquisto verranno comunicate il 23 ottobre via mail. JUVENTUS CARD: dalle ore 10:00 del 2 novembre, fino all’eventuale fase di vendita libera, i possessori di Juventus Card avranno la possibilità di acquistare fino a 2 biglietti per sé o per gli amici bianconeri (ACQUISTA ORA la tua Juventus Card)

dalle ore 10:00 del 2 novembre, fino all’eventuale fase di vendita libera, i possessori di Juventus Card avranno la possibilità di acquistare fino a 2 biglietti per sé o per gli amici bianconeri (ACQUISTA ORA la tua Juventus Card) Vendita libera: qualora dovesse esserci ancora disponibilità di biglietti, la vendita libera inizierà dalle ore 10:00 del 13 novembre.

TUTTE LE INFO PER JUVE-NAPOLI!

ACQUISTA ORA IL TUO BIGLIETTO PER JUVE-NAPOLI!

JUVENTUS-ROMA, LE FASI DI VENDITA

MEMBER: dalle ore 10:00 del 5 ottobre, fino alle ore 9:59 del 23 ottobre, solo i Member potranno acquistare il proprio biglietto in anticipo e al migliore prezzo (DIVENTA ORA un nuovo member)

dalle ore 10:00 del 5 ottobre, fino alle ore 9:59 del 23 ottobre, solo i Member potranno acquistare il proprio biglietto in anticipo e al migliore prezzo (DIVENTA ORA un nuovo member) ABBONATI FULL: dalle ore 10:00 del 23 ottobre, fino alle ore 9:59 del 8 novembre, gli abbonati FULL avranno la possibilità di acquistare 3 biglietti per i propri amici bianconeri, ad un prezzo speciale. Le modalità di acquisto verranno comunicate il 23 ottobre via mail.

dalle ore 10:00 del 23 ottobre, fino alle ore 9:59 del 8 novembre, gli abbonati FULL avranno la possibilità di acquistare 3 biglietti per i propri amici bianconeri, ad un prezzo speciale. Le modalità di acquisto verranno comunicate il 23 ottobre via mail. JUVENTUS CARD: dalle ore 10:00 del 8 novembre, fino all’eventuale fase di vendita libera, i possessori di Juventus Card avranno la possibilità di acquistare fino a 2 biglietti per sé o per gli amici bianconeri (ACQUISTA ORA la tua Juventus Card)

dalle ore 10:00 del 8 novembre, fino all’eventuale fase di vendita libera, i possessori di Juventus Card avranno la possibilità di acquistare fino a 2 biglietti per sé o per gli amici bianconeri (ACQUISTA ORA la tua Juventus Card) Vendita libera: qualora dovesse esserci ancora disponibilità di biglietti, la vendita libera inizierà dalle ore 10:00 del 20 novembre.

Sono già disponibili alla vendita libera i posti PREMIUM EXPERIENCE e LEGENDS CLUB. Per richiedere ulteriori informazioni sul mondo Juventus Premium Club, CLICCA QUI.

TUTTE LE INFO PER JUVE-ROMA!

ACQUISTA ORA IL TUO BIGLIETTO PER JUVE-ROMA!

Vi aspettiamo a casa per vivere insieme questi due super appuntamenti!»

The post Biglietti Juve Napoli e Juve Roma: info e dettagli per l’acquisto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG