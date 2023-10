Convocati Juventus Next Gen per la Pro Vercelli: torna Mancini, prima chiamata per due Primavera. La lista di Brambilla

La Juventus Next Gen ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia in programma oggi dalle 18:30 con la Pro Vercelli.

Torna Mancini dopo la convocazione per Atalanta Juve. Assenti Yildiz e Huijsen oggi aggregati in prima squadra. Prima chiamata per i Primavera Turco e Bassino. Out Mulazzi per un risentimento muscolare. Questi i giocatori a disposizione di Brambilla:

2 Savona

5 Muharemovic

6 Maressa

7 Hasa

8 Nonge

9 Cerri

11 Mbangula

15 Comenencia

17 Guerra

18 Ntenda

23 Mancini

24 Citi

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

28 Doratiotto

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

34 Turco

36 Anghelè

37 Bassino

