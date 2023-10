Mulazzi non convocato per Pro Vercelli Juventus Next Gen: il motivo del forfait per la partita di Coppa Italia di oggi

Mulazzi non è stato convocato da mister Brambilla per la partita di Coppa Italia che la Juventus Next Gen giocherà oggi dalle 18:30 sul campo della Pro Vercelli.

Come appreso da Juventusnews24 il motivo del forfait del terzino e esterno è dovuto ad un risentimento muscolare. Resta da capire se potrà recuperare per la partita di domenica contro il Sestri Levante.

LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA JUVENTUS NEXT GEN

