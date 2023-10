Jude Bellingham ha trascinato ancora una volta il suo Real Madrid alla vittoria contro l’Osasuna con la doppietta

Un giocatore totale. Jude Bellingham si è presentato a Madrid in punta di piedi e ha preferito far parlare il campo. Le parole le porta via il vento, ma i gol no quelli restano segnati e possono fare storia. E’ incredibile come in ogni match riesca a determinare, incidere, segnare con una semplicità disarmante.

L’unreal di Haaland, che ha commento uno dei post con protagonista il 2003 inglese, la dice lunga sulle potenzialità del centrocampista che Ancelotti gli ha saputo cucire addosso il vestito giusto per questo Real. Da Zidane a Bellingham, il numero 5 dei blancos è già entrato nella schiera dei galattici. Una cerchia ristretta di giocatori fantastici e capaci di guadagnarsi stima e affetto da tutto il mondo a suon di giocate e gol. Sono 8 sin qui in campionato più due in Champions League: 10 reti totali e parliamo di un centrocampista e siamo soltanto a inizio stagione.

