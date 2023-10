Ciro Immobile è il grande dubbio nel giorno della sfida tra Lazio e Atalanta: il capitano è rimasto in ritiro. Ecco cosa filtra

Ciro Immobile è il grande dubbio nel giorno della sfida tra Lazio e Atalanta: il capitano è rimasto in ritiro. Ecco cosa filtra:

L’attaccante in serata era pronosticato in tribuna o in panchina da capitano non giocatore. E’ rimasto in ritiro con i compagni. Stamattina si saprà se sarà considerato out o meno. Contro l’Atalanta in ogni caso toccherà a un altro centravanti come riportato dal Corriere dello Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG