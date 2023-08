La Fiorentina dopo l’arrivo di Nzola è pronta ad accogliere un altro tassello in attacco: Beltran sarà un giocatore viola

La Fiorentina dopo l’arrivo di Nzola è pronta ad accogliere un altro tassello in attacco: Beltran sarà un giocatore viola.

Nonostante l’inserimento della Roma, l’argentino ha scelto di mantenere la parola data così come il River Plate e in giornata dovrebbe arrivare in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

