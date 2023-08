Alberigo Evani, ex vice di Mancini, ha parlato a Tuttosport del mercato del Milan e dei nuovi acquisti

Alberigo Evani, ex vice di Mancini, ha parlato a Tuttosport del mercato del Milan e dei nuovi acquisti. Le sue dichiarazioni:

«Il Milan ha sacrificato un giocatore importante come Tonali, ma l’hanno rimpiazzato con ragazzi di qualità e quantità».

REIJNDERS – «Ha fatto subito capire le sue doti. Dovrà sicuramente adeguarsi al campionato italiano, ma è un giocatore che sicuramente farà bene».

LOFTUS CHEEK – «Lui ha più storia ed esperienza rispetto Reijnders, anche se è maggiormente a rischio infortuni. Di certo garantisce la qualità in un centrocampo che sarà interessante. Ci vorrà del tempo per oliare i meccanismi della squadra, però Pioli sarà contento di avere tutti questi elementi a sua disposizione».

PULISIC – «Sì, a me è sempre piaciuto. Non ha avuto molta continuità al Chelsea, ma in rossonero può dimostrare tutto il suo valore».

