Le parole di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, dopo la retrocessione dei sanniti dalla Serie B alla Lega pro

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a OttoChannel dopo la vittoria dei sanniti con il Modena, che non ha impedito la retrocessione in Lega Pro. Di seguito le sue parole.

«Il futuro? Non è il momento. La sconfitta qualche volta batte gli uomini, a volte li distrugge e altre li fortifica. Apprezzo chi pensa di poter andare avanti, mentre apprezzo meno chi mi dice come andare avanti. Se non si scoprono le cause per cui si è andati in C, allora ce le porteremo anche in C e poi sarà facile fare un altro salto indietro. Facciamoci tutte delle domande. Mi hanno fatto piacere gli attestati di stima soprattutto da parte dei giovani, questo è sicuramente una base. La Curva oggi diceva “oltre la categoria” che appartiene anche a chi fa il salto di mentalità con il cambio di categoria. Probabilmente questo non c’è stato da parte nostra.

Non escludo nessuno, non ho indicato nessuno né penso che qualcuno possa distruggere quanto abbiamo costruito. Se i sogni si fanno tutti insieme, allora anche nella sconfitta resta. Non ho mai pensato di essere invincibile, ma ho sempre pensato di fare ciò che potevo fare. Voglio abbracciare tutti senza distinzioni: siete stati una parte della mia vita negli ultimi 17 anni. Posso solo dire che le emozioni, i colori, i suoni hanno riempito le mie giornate. Starne senza non sarà facile, ma starci senza essere convinti sarà ancora peggio. Stiamo tranquilli e pensiamo cosa possiamo fare noi».

