In vista di Benfica-Inter, Simone Inzaghi affiderà le sue fasce laterali al duo Dumfries-Dimarco per trovare spinta e qualità

L’Inter ha bisogno delle sue fasce laterali per spingere e affondare il transatlantico Benfica, e Simone Inzaghi da questo punto di vista non ha dubbi su chi schierare martedì in Champions League.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti dovrebbero essere utilizzati a pieno regime sia Dumfries (destra) che Federico Dimarco (sinistra): tra riscatto dell’olandese e conferma del giovane esterno interista.

L’articolo Benfica-Inter, Dumfries e Dimarco confermati sulle fasce nerazzurre proviene da Inter News 24.

