La permanenza di Robin Gosens ormai sembra cosa certa in casa Inter, soprattutto dopo le ultime prestazioni nerazzurre

Da futuro partente a vero e proprio jolly da schierare a partita in corso. Certo, il miglior Robin Gosens deve venire ancora fuori, ma da quando l’ex Atalanta ha messo piede all’Inter i passi in avanti sono stati fatti nella maniera migliore possibile.

Se da una parte, in ottica calciomercato, non è arrivata nessuna offerta convincente, dall’altra le ultime prestazioni dell’esterno tedesco fanno ben sperare per un futuro diverso rispetto a qualche mese fa. Serve solo continuità e minutaggio: esattamente quello che sta ottenendo (fornendo esiti molto interessanti).

L’articolo Gosens, una permanenza sempre più vicina all’Inter. Step by step proviene da Inter News 24.

