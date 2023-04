Il percorso fatto dal Benfica in Champions League alla vigilia della partita contro l’Inter domani in Portogallo per i quarti d’andata

Per quanto l’Inter sia sicuramente una delle favorite per il passaggio del turno, dall’altra parte ai quarti di Champions League il Benfica non è una squadra da sottovalutare, anzi, si tratta di un gruppo di tutto rispetto. Ecco il percorso fatto in Europa.

1ª GIORNATA | GRUPPO H

Benfica-Maccabi Haifa 2-0 (Rafa Silva, Grimaldo)

2ª GIORNATA | GRUPPO H

Juventus-Benfica 1-2 (Joao Mario, Neres)

3ª GIORNATA | GRUPPO H

Benfica-PSG 1-1 (aut. Danilo Pereira)

4ª GIORNATA | GRUPPO H

PSG-Benfica 1-1 (Joao Mario)

5ª GIORNATA | GRUPPO H

Benfica-Juventus 4-3 (Antonio Silva, Joao Mario, Rafa Silva, Rafa Silva)

6ª GIORNATA | GRUPPO H

Maccabi Haifa-Benfica 1-6 (Ramos, Musa, Grimaldo, Rafa Silva, Araujo, Joao Mario)

OTTAVI DI FINALE | ANDATA

Club Brugge-Benfica 0-2 (Joao Mario, Neres)

OTTAVI DI FINALE | RITORNO

Benfica-Club Brugge 5-1 (Rafa Silva, Ramos, Ramos, Joao Mario, Neres)

