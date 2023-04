La situazione ipotetica tra De Zerbi e l’Inter. Quante possibilità ci sono per vedere l’allenatore del Brighton in nerazzurro

Quante possibilità ci sono di vedere De Zerbi sulla panchina dell’Inter? Nonostante l’interesse sia fortemente concreto, dall’altra la strada si dimostra nettamente in salita: soprattutto dal punto di vista economico.

Come riportato da Fabrizio Romano su SOS Fanta, è dura che una squadra italiana paghi la famosa clausola di 13 milioni di euro del Brighton. Non che l’Inter ci provi, ma dall’altra parte non sono comunque spiccioli.

