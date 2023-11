Benfica Inter, ecco perché vincere domani sarà importante per il Ranking Uefa. I dettagli

La Gazzetta dello Sport ha spiegato il valore del match di domani tra Benfica ed Inter, che vale molto più di un primo posto:

«Se l’Inter batterà il Benfica e la formazione di Alguacil non farà lo stesso con il Salisburgo, i nerazzurri si presenteranno all’ultima giornata avendo dalla propria parte due risultati su tre per centrare il primo posto in classifica. La formazione di Inzaghi, però, avrà a disposizione due risultati su tre anche in caso di vittoria a Lisbona e di affermazione della Real Sociedad, a patto di sistemare la differenza reti che adesso vede gli spagnoli a +5 (7 gol fatti e 2 subiti) contro il + 3 (5 segnati, 2 incassati) dei nerazzurri»

