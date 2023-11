I nerazzurri si sono forse accontentati del pareggio a Torino domenica scorsa: secondo molti gli uomini di Inzaghi avrebbero potuto fare di più.

L’Inter ha pareggiato 1-1 a Torino contro la Juventus al termine di una gara non così divertente: di fatto le occasioni da goal sono state quasi unicamente quelle che hanno portato alle reti di Vlahovic prima e Lautaro Martinez dopo. Più di qualcuno ha criticato il comportamento dei nerazzurri che, in quanto considerati molto più forti sulla carta rispetto ai bianconeri, avrebbero potuto osare di più.

La critica

L’ex allenatore Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha commentato così la prestazione dell’Inter. “Dalla squadra nettamente più forte del campionato mi aspetto che osi di più per vincere. L’Inter ha il potenziale per fare il vuoto come il Napoli nello scorso anno. E invece a Torino ha messo insieme 680 passaggi riusciti per… creare pochissimo. Credo abbia toccato più palloni Sommer con i piedi che le due punte. Dopo il pareggio, ha solamente aspettato l’occasione che non è arrivata”.

Yann Sommer

La rosa a disposizione di Inzaghi

“Nessuno in Serie A ha la qualità diffusa dell’Inter. Quanti calciatori ha la Juve di assoluto valore? Forse quattro o cinque… L’Inter è di gran lunga la favorita per lo Scudetto, ma non sono di certo l’unico a dirlo. È opinione comune, anche tra gli addetti ai lavori, che lo scudetto possano solo perderlo i nerazzurri. Per questo mi aspettavo qualcosa di più domenica sera dalla squadra di Inzaghi“.

