I nerazzurri domani saranno di scena al Da Luz di Lisbona con una formazione inedita visto che per il primo posto basta battere la Real Sociedad.

L’Inter sta volando verso il Portogallo dove fra poco più di 24 ore affronterà il Benfica per la penultima gara del girone di Champions League. L’accesso agli ottavi è stato già conquistato e quindi la gara per i nerazzurri è poco più di un’amichevole.

Scelte obbligate

Inzaghi dovrebbe fare tantissimo turnover ma in difesa questo non è possibile: i tre centrali che hanno pareggiato a Torino contro la Juventus saranno in campo anche in terra lusitana. Questo perché per gli infortuni di Bastoni e Pavard sono solo 4 i difensori a disposizione; Darmian avanzerà sulla fascia come quinto mentre il braccetto destro sarà Bisseck, confermati dal primo minuto Acerbi e De Vrij.

Alessandro Bastoni

Aggiornamenti sugli acciaccati

A Napoli domenica prossima la situazione resterà questa ma poi fino alla gara contro l’Udinese non ci saranno impegni infrasettimanali: contro i friulani potrebbe rivedersi Bastoni mentre una settimana dopo potrebbe toccare a Pavard rientrare, come riporta Tuttosport. L’italiano ha accusato una lesione muscolare all’inizio dell’ultima pausa delle nazionali mentre il francese ha subìto una lussazione della rotula che secondo le prime stime avrebbe dovuto tenerlo fuori fino al prossimo anno. E invece l’ex Bayern Monaco vuole accelerare il suo rientro (ovviamente senza rischiare nulla) e potrebbe essere disponibile per Lazio-Inter del 17 dicembre.

