Domani l’Inter sfida il Benfica in Champions League con la certezza di essere già qualificata agli Ottavi: queste le probabili formazioni

Il turnover operato da Simone Inzaghi per Benfica Inter di domani sarà serrato. Il tecnico non vuole rischiare ulteriori infortuni e vuole dare minutaggio al resto della rosa, approfittando della situazione positiva nel girone di Champions League.

Come riferisce Sky Sport, tra i pali ci sarà Audero, mentre in difesa toccherà a Bisseck. Darmian scalerà come esterno destro, al posto dell’acciaccato Dumfries, mentre sulla corsia mancina ci sarà Carlos Augusto. Tante rotazioni anche a centrocampo, con Frattesi, Asllani e Klaassen. In avanti Arnautovic e Sanchez.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic.

L’articolo Benfica Inter, turnover totale per Inzaghi: le probabili formazioni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG