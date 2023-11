Il difensore del Benfica, Morato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Inter, il difensore dei portoghesi, Morato, ha parlato così.

SUL MATCH DI DOMANI – «Sappiamo che ci aspetta una partita difficile. La nostra situazione di classifica non cambia molto, noi dobbiamo vincere per avere una speranza di restare in Europa e l’Inter deve vincere per consolidare la sua posizione. L’interpretazione del match non cambierà, dovremo giocare con grande attenzione».

SULLA MIA POSIZIONE IN CAMPO – «Se dovrò giocare a sinistra lo farò, se dovrò giocare in un altro ruolo lo farò senza problemi. Essere più coinvolto nel gioco non mi spaventa, il Benfica ci coinvolge sempre molto con la palla e dunque sono fiducioso. Sono a disposizione del mister e di questa squadra».

RIVALITÀ CON L’INTER DOPO LE TANTE SFIDE IN POCHI MESI? – «Le rivalità sono altre. L’Inter è un’avversaria forte, che vuole vincere esattamente come noi. Vincendo continueremmo in Europa, dobbiamo farlo ad ogni costo. All’inizio della stagione gli obiettivi erano altri, volevamo giocare gli ottavi per il terzo anno di fila e inseguire un’altra qualificazione ai quarti. Ma a volte gli obiettivi cambiano in corsa e ora dobbiamo solo vincere. Europa League più adatta a questo Benfica Prima di dirlo dobbiamo raggiungerla».

SULLE VOCI DI MERCATO – «Non penso a queste cose, a una possibile partenza o alle possibili destinazioni. Sono qui, vesto la maglia del Benfica e devo concentrarmi su una cosa cosa: fare il mio meglio per la squadra».

