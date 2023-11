L’attaccante argentino sta mantenendo una continuità mai avuta nelle stagioni precedenti e ora è quasi alla pari di mostri sacri del passato più o meno recente.

La rete siglata a Torino ha tolto le castagne dal fuoco per l’Inter che rischiava altrimenti di vedersi sopravanzata in testa alla classifica dalla Juventus. Non è stata certo la miglior gara di Lautaro Martinez ma i palloni giocati si contano sulle dita di una mano e soprattuto quel tocco sull’assist di Thuram è estremamente importante in ottica corsa Scudetto.

La crescita

Lautaro Martinez arriva all’Inter nel 2018 e nella prima stagione è riserva di lusso di Mauro Icardi. Al primo anno di Conte inizia la sua salita inarrestabile poi proseguita con il Mondiale vinto (seppur non da protagonista) e con Inzaghi. Andato via Lukaku il Toro non deve più “aiutare” il suo partner a segnare, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ma viene a sua volta assistito dai compagni, soprattuto Thuram.

Lautaro Martinez

Cinque giornate per il record

Nell’anno solare il capitano dell’Inter ha segnato 27 goal in Serie A, più anche di Victor Osimhen, capocannoniere della passata stagione. Il numero 10 è il terzo nella classifica degli interisti degli ultimi 60 anni, fa notare la rosea: davanti a lui solo Christian Vieri e Diego Milito che segnarono 1 rete in più di lui. Lautaro può superarli ma ha ancora 5 partite per diventare il primo in assoluto in maglia nerazzurra: l’attuale record è di 32 goal realizzati in un anno solare, lo realizzò István Nyers nel 1951.

