Tutti i numeri e le statistiche di Diego Simeone, ex calciatore argentino, sulla panchina dell’Atletico Madrid

Feyenoord-Atletico Madrid di stasera è una sfida determinante per decidere il gruppo E, ancor più visto che le due squadre scenderanno in campo a Rotterdam conoscendo già il verdetto di Lazio-Celtic. A oggi la classifica vede gli spagnoli leader con 8 punti, i biancocelesti staccati di 1 lunghezza, gli olandesi a quota 6 e gli scozzesi ultimissimi con un solo punto.

La cronaca è forzatamente concentrata sul grande confronto tra Gimenez e Griezmann ed è prevedibile che al De Kuip si assista a uno spettacolo non meno vibrante di quanto visto al Wanda Metropolitano, dove l’Atletico ha prevalso 3-2. Ma la gara ha anche un fortissimo significato storico perché per il mister Diego Simeone sarà la centesima in Champions League con lo stesso club. Una fedeltà che solo due allenatori hanno avuto più di lui nel passato, entrambi con squadre inglesi: l’irraggiungibile Ferguson a quota 190 con il Manchester United; il francese Wenger comunque posizionato molto lontano con 175.

Nella top ten ci sono anche tre italiani: Ancelotti con il Milan, Lippi ed Allegri con la Juventus, segno che qualcosa di importante nella massima competizione europea abbiamo fatto.

Quali altri numeri ha accumulato Simeone prima di stasera. Le partite vinte sono state 47, che lo collocano dietro a Pep Guardiola, che con meno gare ha però un conteggio superiore di affermazioni (52) con il Manchester City. I grandi exploit sono state le due finali raggiunte e perse per un nonnulla nei derby con il Real nel 2014 e nel 2016. I gol fatti sono 135, poco più di uno a gara, a fronte della tradizionale solidità difensiva visibili nelle 89 reti incassate.

Koke, Oblak e Saul Niguez sono i suoi fedelissimi, vale a dire i giocatori più impiegati, l’anima dei Colchoneros. Il goleador non può che essere Griezmann che di reti ne ha messe a segno 30 e guarda dall’alto in basso i molto distanti Saul (11) e Diego Costa (9).

Il rivale con il quale si è maggiormente confrontato è il Bayer Leverkusen 8 volte, quello italiano è la Juventus (6 la partite disputate).

