L’acquisto più caro della sessione di mercato estiva dei nerazzurri (bonus compresi) fatica a conquistare il posto da titolare.

La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento ai primi mesi all’Inter di Davide Frattesi: l’ex Sassuolo sta giocando meno del previsto ma davanti a lui ha mostri sacri.

L’affare

Il centrocampista è arrivato per 33 milioni di euro totali anche se formalmente adesso è solamente in prestito (c’è l’obbligo di riscatto). Era molto ambito visto che su di lui c’erano anche Juventus e Milan ma alla fine l’hanno spuntata Marotta e Ausilio.

Davide Frattesi

Il paradosso

Frattesi in media ha giocato più in nazionale che all’Inter e anche in nerazzurro (sempre considerando il numero totale di gare disputate) ha giocato più in Champions League che in Serie A. Spalletti lo utilizza insieme a Barella mentre Inzaghi è più restio da questo punto di vista: probabilmente all’inizio si pensava che il 34enne Mkhitaryan incominciasse a sentire il peso dell’età ma in realtà l’armeno non vuole saperne di lasciare il posto da titolare. L’ex Roma potrebbe anche rinnovare per 1 anno con opzione per 1 altro anno e quindi Frattesi per raccogliere minutaggio dovrà sgomitare parecchio.

Nessuna preoccupazione

Il suo ingresso all’89’ del match contro la Juve ha destato un minimo di stupore ma il ragazzo comunque viene segnalato come molto tranquillo ed al contempo voglioso di spaccare il mondo: domani al Da Luz sarà nuovamente titolare. Frattesi sapeva che la prima stagione non avrebbe fatto il titolare e quindi aspetta le sue chance; Inzaghi sicuramente gliele darà a partire da domani.

L’articolo Frattesi non riesce ad ingranare ma l’Inter crede ciecamente in lui proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG