Emil Audero ha ottime chance di partire da titolare nel match di domani tra Benfica ed Inter in Champions League

La rivoluzione che riguarderà la formazione schierata da Simone Inzaghi per Benfica Inter riguarderà anche la scelta tra i pali. Il tecnico nerazzurro pensa ad un ampio turnover, vista la già matematica qualificazione al prossimo turno di Champions League: occasione per vedere in campo chi finora ha giocato poco o non ha mai giocato.

È il caso di Emil Audero. Come riferisce Sky Sport, il portiere ex Sampdoria è il favorito per partire da titolare: per lui si tratterebbe dell’esordio assoluto in maglia nerazzurra.

L’articolo Benfica Inter, scocca l’ora di Audero? La scelta di Inzaghi in porta proviene da Inter News 24.

