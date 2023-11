L’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, dovrà rinunciare a ben tre calciatori per la sfida di domani in Champions League con l’Inter

Saranno tre le assenze tra le fila dei portoghesi per Benfica Inter di domani sera. La sfida del Da Luz, valida per i gironi di Champions League, avrà inizio alle ore 21:00.

Come riferisce A Bola, nella seduta d’allenamento odierna c’erano ben tre assenti tra i calciatori sotto la guida di Schmidt: si tratta di Alexander Bah, Gonçalo Guedes e David Neres. I tre si sono sottoposti a cure ed hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra. Recuperato, invece, Juan Bernat così come André Gomes.

L’articolo Benfica Inter, guai per Schmidt: in tre non si allenano. Le ultime proviene da Inter News 24.

