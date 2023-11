I nerazzurri si giocheranno il primo posto nel girone all’ultima giornata e quindi domani scenderanno in campo parecchie seconde linee.

L’Inter ha già conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League nonostante manchino ancora 2 partite prima della fine dei gironi; le ultime 2 gare serviranno per stabilire chi passerà come prima. Vincere il girone significherebbe essere sorteggiati con una squadra che ha concluso seconda; al momento Inter e Real Sociedad sono pari punti al primo posto ma la gara di domani conta relativamente poco per i nerazzurri, si deciderà tutto a Milano nello scontro diretto.

Marko Arnautovic

Le probabili

Ecco perché Inzaghi pensa a fare parecchio turnover con un occhio alla trasferta insidiosa di campionato contro il Napoli di domenica sera. In porta secondo Sky Sport ci dovrebbe essere l’esordio di Audero, un solo cambio in difesa con Bisseck che prende il posto di Darmian che giocherà come quinto. Dumfries è vittima di un affaticamento muscolare e non è stato convocato mentre Cuadrado va gestito per evitare il ritorno dell’infiammazione al tendine. Il centrocampo sarà inedito con Asllani regista, Frattesi e Klaassen mezzali; in attacco infine ci sarà la coppia di San Sebastian ovvero Sanchez ed Arnautovic. Ecco le probabili formazioni con Schmidt che cambia modulo rispetto all’andata.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Alexis Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi.

BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino Luis, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All. Schmidt.

L’articolo Verso Benfica-Inter: Inzaghi ne cambia addirittura 8, c’è anche Audero, Dumfries resta a Milan proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG