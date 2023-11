L’analisi di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, sui numeri fatti registrare dalla BoboTv nelle ultime settimane

Maurizio Pistocchi ha analizzato su Twitter la situazione della BoboTv dopo l’addio di Adani, Cassano e Ventola.

LE PAROLE – «Dopo la diaspora, il crollo. La #BoboTv trasformata in House Organ di #LegaserieA nel giro di due settimane è passata da 20k spettatori a 4500, crisi prevedibile ma che non era immaginabile in queste proporzioni. D’altronde, il segreto del successo del programma erano #Adani e #Cassano, scomodi ma coinvolgenti, con opinioni che facevano discutere, #Ventola aveva il ruolo del simpatico grillo, #Vieri era un padrone di casa fondamentalmente fuori posto».

