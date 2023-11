Benfica Inter, finalmente Audero: esordio da titolare per il portiere nerazzurro, scelto da Inzaghi per la sfida

Serata particolare per Emil Audero, arrivato in estate alla corte di Simone Inzaghi e pronto per l’esordio stagionale con la maglia dell‘Inter.

Il portiere, ex Samp, difenderà i pali nerazzurri nel match di stasera contro il Benfica, per la prima volta in carriera.

