I nerazzurri arrivano al Da Luz di Lisbona in versione certamente più rilassata rispetto allo scorso aprile quando la sfida era valida per l’andata dei quarti di finale.

L’Inter è già qualificata agli ottavi di finale mentre il Benfica matematicamente non può qualificarsi: il club lusitano punta a sopravanzare il Salisburgo per guadagnarsi almeno l’accesso all’Europa League. Per i nerazzurri il primo posto nel girone si deciderà a dicembre nell’ultimo turno indipendentemente da quello che accadrà stasera. Inzaghi quindi cambia quasi tutta la formazione e pensa prevalentemente al campionato: domenica sera c’è la difficile trasferta di Napoli. Di fatto dei titolari giocano solamente Darmian, De Vrij e Acerbi con il primo che però agirà da quinto per l’infortunio di Dumfries che è rimasto a Milano. C’è curiosità per vedere i vari Bisseck (compleanno per lui oggi), Asllani, Frattesi ed Arnautovic, naturalmente tutti i big sono pronti ad entrare se ce ne fosse bisogno; ecco le formazioni ufficiali.

Yann Bisseck

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 8 Aursnes, 4 A. Silva, 30 Otamendi, 5 Morato; 61 Florentino, 87 Joao Neves; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario; 19 Tengstedt.

A disposizione: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 10 Kokcu, 13 Jurasek, 22 Chiquinho, 33 Musa, 38 Victor, 44 Tomas Araujo, 47 Antunes Gouveia.

Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Cuadrado, 9 Thuram, 10 Lautaro, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile, 47 Kamate, 50 Stankovic.

