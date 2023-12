Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del calcio d’inizio dell’impegno di Champions League

Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre partita di Benfica-Inter. Di seguito le sue parole.

SOTTOVALUTARE L’IMPEGNO– «No, siamo l’Inter e siamo chiamati a rispondere sempre nel migliore dei modi. Il mister deve gestire una squadra con tanti impegni. E’ normale il turnover, è saggio. Avremo in campo una squadra inedita. Inzaghi deve gestire dal punto di psicofisico, mentre per chi giocherà stasera, ci sarà da dimostrare».

MERCATO- «Sarebbe riduttivo. Conta la tutela del patrimonio tecnico ed evitare infortuni. In Italia sono stati tantissimi. Non si può fare il mercato basandosi solo sull’entrate della Champions. Abbiamo una squadra all’altezza ed andremo avanti cosi. Nandez? Una fake news dei procuratori».

INTER CON POCO CORAGGIO A TORINO– «Il coraggio è un valore per chi ha una mentalità vincente. Noi ce l’abbiamo. La Juve era sempre pronta a riproporsi sfruttando i nostri errori. Credo che questa squadra non debba avere delle critiche, ma dobbiamo migliorare contro le piccole squadre. Il pareggio a Torino è giusto».

CUADRADO- «Lui arriva da un lungo infortunio. E’ un problema gestirlo, in via precauzionale Inzaghi ha scelto di non schierarlo. Potremo vederlo a gara in corso».

AUSILIO E BACCIN- «Una fortuna averli come colleghi. Abbiamo una grande sintonia. Il gioco del calcio è basato su una squadra che va costruita anche fuori dal campo. Meritano un plauso».

